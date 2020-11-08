عبدالله السدحان يشعل انستجرام بصورة نادرة من طفولته:"البراءة لا تفارقني"

عبدالله السدحان الفنان السعودي الكبير أثار اهتمام جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة نادرة له من طفولته وحظت الصورة بتفاعل كبير من متابعيه.

صورة نادرة لعبدالله السدحان في طفولته

عبد الله السدحان نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة له أثناء فترة طفولته التي أظهرت الكثير من التشابه بينها وبين ملامحه الآن، وأكد عبد الله السدحان أن فترة طفولته لم تفارقه البراءة حسب وصفه، وتساءل الفنان السعودي عن حجم الاختلاف بين صورته الحالية وأثناء فترة طفولته وهل لم تعد البراءة موجودة كما كانت في السابق فكتب: "افتش في شناطي لقيت صورة لي وأنا طفل صغير البراءة لا تفارقه، الآن تتمازج الأفكار في دمجتي وأتسأل من أكثر واحد يحبني منكم وأنا كبير عمر بعد ما اختفت البراءة".

إشادة واسعة بصورة عبد الله السدحان

عبدالله السدحان والصورة التي نشرها أثارت اهتمام قطاع كبير من متابعيه عبر حسابه على "انستجرام" حيث علق العديد منهم حول التشابه الكبير بين صورة الفنان البالغ من العمر 62 عام خلال فترة طفولته وصورته الحالية وأنه لم يتغير كثيرا فكتب أحد المتابعين: "سبحان الله ماتغير وجهك وابتسامتك الله يطول في عمرك ويحفظك لأهلك وأولادك"، كما أشاد قطاع من المتابعين بمسيرة الفنان الفنية التي قدم من خلالها عشرات الأعمال المسرحية والدرامية المهمة.

أحدث أعمال الفنان السعودي عبدالله السدحان

عبدالله السدحان كان من المقرر أن يشارك في شهر رمضان الماضي بمسلسل "الديك الأزرق" لكن بسبب أزمة فيروس كورونا توقف العمل في المسلسل لكن تردد خلال الفترة الماضية عن احتمالية عودة تصوير ما تبقى من مشاهد للعمل الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا في الخليج ومصر منهم الفنان بيومي فؤاد وشيماء سيف، كما يشارك كذلك في العمل كل من الفنان سعيد الصالح، ونورة محمد، ويدور العمل في إطار كوميدي ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

"كسرة ظهر" يعتبر هو آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان عبدالله السدحان والتي عرضت في شهر رمضان 2020، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة هنادي الكندري، وأحمد العونان، وأميرة محمد، وفهد البناي ، ومحمد الحداد، والعمل من تأليف عبدالله السعد، وإخراج أحمد يعقوب المقلة، وعرض كذلك في شهر يناير الماضي للفنان عبد الله السدحان مسرحية "الثمن" والتي تعاون فيها مع كل من الفنان ناصر كرماني، فاطمة الطباخ، شهاب جوهر.