أسرة الفنان الراحل فريد شوقي تكشف مفاجآت عن حياته في مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط انطلقت دورته الـ36 بحضور العديد من النجوم، كما أقيمت ندوة لتكريم الفنان الراحل فريد شوقي على هامش المهرجان وقد حضرها كل من أرملة الفنان الراحل سهير الترك، وابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.

عمل سينمائي لم يكتمل بين الراحل فريد شوقي وابنته عبير

عبير شوقي المخرجة المصرية وابنة الفنان الراحل فريد شوقي كشفت خلال ندوة تكريم والدها عن العمل الذي كان من المقرر أن يجمعها به فقالت: "فيلم (أولاد الشوارع) من الأعمال التي كان من المفترض أن أشارك في تنفيذها مع والدي لكن فرصة إتمام هذا العمل لم تستكمل"، كما أوضحت مدى علاقة والدها بالتكنولوجيا قبل رحيله فقالت: "كان دوما يفضل الاستماع للمسلسلات الإذاعية، وكان يستخدم الكاسيت من أجل أن يساعده على حفظ أدواره، وكان يهوى تسجيل الأصوات التي تعبر عن الشارع من أجل أن يستخدمها في أعماله الفنية".

الدور الذي رفض فريد شوقي أن تقدمه ابنته رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي كشفت كذلك عن الدور الذي تسبب في غضب والدها فريد شوقي منها، حيث جسدت دور راقصة في أحد الأعمال لكنه غضب بشدة من فكرة قبولها الدور وتقديمه، فقالت: "والدي غضب بشدة بسبب تقديمي لدور راقصة في أحد الأعمال الفنية، وقد تعجبت من فكرة رفضه للعمل فهو في النهاية فنان، لكن بعد ذلك تأكدت أن شخصية الأب دوت الخليج التي سيطرت عليه"، سهير ترك ارملة الفنان فريد شوقي تحدثت عن الفنان الراحل وأشادت بقدرته على صناعة اسمه الفني الكبير الذي استطاع أن يحافظ عليه خلال مشواره وظل من النجوم القادرين على التعبير عن أزمات الناس، ولقد قدمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي شهادة تقدير للفنان الراحل الذي قدم خلال مسيرته الطويلة مجموعة من أنجح وأهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

النجوم في ندوة تكريم الراحل فريد شوقي

الندوة التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي حرص على حضورها العديد من النحوم يتقدمهم الفنان الكبير عزت العلايلي، وصلاح عبد الله والفنانة لقاء سويدان والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة إلهام شاهين، كما تواجد كذلك رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حتى يوم 12 نوفمبر.