الفنانة انتصار الشراح تغادر العناية المركزة بعد تحسن حالتها..بالصورة

هيفاء حسين الفنانة البحرينية كشفت تطورات الوضع الصحي للفنانة الكبيرة انتصار الشراح، بعد نقلها إلى المستشفى و تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الماضية، ودخولها للعناية المركزة مما جعل العديد من النجوم يطالبون بالدعاء لها لتجاوز هذه المحنة الصحية.

خروج الفنانة انتصار الشراح من العناية المركزة

هيفاء حسين نشرت صورة للفنانة انتصار الشراح من المستشفى الأميري في الكويت وذلك عقب خروجها من العناية المركزة واستقرار حالتها الصحية، وأكدت الفنانة هيفاء حسين على استقرار حالة الفنانة انتصار الشراح وأنه خلال الأيام القادمة قد تخرج من المستشفى، وقدمت هيفاء حسين التهنئة للفنانة الكويتية على سلامتها فكتبت: "الحمدلله رب العالمين..الفنانة انتصار الشراح طلعت من العناية وحالها افضل من السابق وكلها ايام ويرخصونها ..الحمدلله على سلامتج الغالية واجر وعافية يا رب".

A post shared by (@haifaahussain1) on Nov 8, 2020 at 5:31am PST

النجوم يساندون الفنانة انتصار الشراح بعد خروجها من العناية المركزة

الفنانة سماح نشرت كذلك صورة تجمعها مع الفنانة انتصار الشراح داخل المستشفى وأكدت كذلك على استقرار حالتها وتمنت لها الشفاء العاجل فكتبت: "ألف الحمدلله على سلامتج يا أم سالم الحمدلله على نعمة الصحة والعافية بفضل من رب العالمين ودعواتكم اختي وحبيبتي الفنانة انتصار الشراح طلعت من العناية وودوها الغرفة، دعواتكم ياحبايبي"، كما تفاعل مع ما نشرته الفنانة سماح العديد من النجوم منهم الفنانة رهف جيتارا، والكاتبة علياء الكاظمي، والإعلامية حبيبة العبدالله، وكان العديد من النجوم تضامنوا مع الفنانة انتصار الشراح بعدما تدهورت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية وطلب العديد منهم الدعاء للفنانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من بينهم الفنان عبدالله بهمن، وداوود حسين، وهيا الشعيبي، وإلهام الفضالة ودانة الطويرش.

تفاصيل الأزمة الصحية للفنانة انتصار الشراح

انتصار الشراح الفنانة الكويتية قد نقلت يوم الخميس الماضي إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وأعلنت الخبر الكاتبة مريم القلاف، التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها مع الفنانة الكويتية القديرة، وعلقت عليها قائلة: "امي واختي الكبيرة وصديقتي ربي يقومج بالسلامه يارب.. دعواتكم"، وبعدها كشفت بعض من تفاصيل حالتها الصحية، وأكدت أن انتصار كانت تشكو مؤخرًا من ألم بالمعدة، فخضعت لمنظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعدها أن تخضع لعملية جراحية. ولفتت مريم القلاف إلى أن انتصار الشراح تعاني من مشاكل بالكلى بالإضافة إلى مرض الضغط والسكري، وهو ما أثر عليها بعد العملية، فنقلت إلى الرعاية المركزة.