أمير كرارة يكشف عن فترة مرضه وعلاجه وسوء التفاهم مع سيرين عبد النور ..بالفيديو

أمير كرارة حلّ ضيفاً مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها الجديد "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، وتطرق الفنان أمير كرارة في اللقاء الى جوانب عديدة عن حياته الماضية والشخصية وتجاربه قبل الشهرة الى جانب علاقته بعائلته وغيرها من الأمور المخلتفة عنه مشوار حياته ورحلته عن التمثيل، كما تحدث عن سوء التفاهم الذي واجهه مع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.

مرض أمير كرارة وسفره للعلاج

الفنان أمير كرارة فاجأ الجمهور بالكشف عن مرضه النفسي الخطير والذي تسبّب له بـ "عُقدة" في حياته، لافتاً الى أنه كان يعاني من "عقدة الفشل" الى جانب "وسواس الخوف" بعد مرض والدته ووفاتها، وقال بأنه قرر حينها السفر ولقاء أحد كبار الأطباء في العالم في تخصص المخ والأعصاب، وسافر اليه خارج مصر، وكان من المفترض أن مدة جلسته الأولى تدوم 12 دقيقة فقط، لكن الطبيب جلس معه ساعة ونصف.

وعن مرضه النفسي تحدث قائلا لوفاء الكيلاني :"عندي عقد، جتلي من الفشل زمان، حاجات كتير اشتغلتها فشلت فيها، ولقيت في نفسي مفيش أمل، وقولت مصلحش للمهنة دي، لكن أصريت وبقى عندي عقدة من الفشل غير طبيعية، ومش بحب الفشل وأشوف حد فاشل قدامي، لو ابني قالي أنا فشلت إني أجيب جول بقوله إنسى كلمة فشل مش مهم إنك مجبتش جول المهم إنك لعبت كويس".

أمير كرارة كشف كذلك بأنه عاش كذلك عقدة من المرض من لحظة مرض والدته ووفاتها وازداد حينها خوفه على أبنائه خاصة بعد مرض ابنته في طفولتها.

أمير كرارة وصعوده نحو سلم النجومية

الفنان أمير كرارة تطرق الى كيفية وصوله لسلم النجومية وأشار الى إنه عمل واجتهد حتى وصل إلى هذه المرحلة من اتقان العمل الفني ومرحلة النجومية التي يعيشها اليوم لكنه أكد بأنه دفع ثمن النجومية من قلة نوم وتعب أعصاب وعدم راحة.

وعن علاقات الصداقة قال بأنه قبل مرحلة الفن والنجومية الكبيرة التي يعيشها اليوم، ارتبط بعلاقات صداقة كثيرة بمن حوله، وكان دائم السهر معهم ولكن فى الوقت الحالي جميع الصداقات بدأت تختفي عن السابق حيث أصبح أكثر تعلقاً بالجلوس في منزله مع أسرته فهذا يشعره بالسعادة في جميع الأوقات، ولفت الى انه يحب الجلوس مع نفسه لإسترجاع بعض الأشياء بداخله.

مهن أمير كرارة قبل التمثيل

الفنان أمير كرارة تطرق الى المهن التي خاضها قبل بدايته الفنية، لافتاً الى انه كان يشارك في البرامج مع الجمهور، فهو محب للظهور أمام الكاميرات قبل التمثيل، وكان يتقاضى في اليوم 50 جنيها على ظهوره وتصفيقه في البرامج.

الفنان المصري عمل أيضا في محل ملابس وفي شركة سياحية، لكنه لم يستمر طويلاً، وكشف أنه كان في بداية حياته رياضيا، بعدها قام بأدوار صغيرة جدا في عالم التمثيل موضحاً أن ثالث عمل قام به هو الظهور مع المطربة سميرة سعيد في كليب خاص بها وتقاضى أجرا على ذلك 1000 جنيه.

واستذكر أمير كرارة موقفا واجهه في الماضي ولا يستطيع نسيانه أبدا حيث طرده أحد الأشخاص من العمل امام الجميع وهذا كان فعلا قاسيا بالنسبة له كما عبّر.

أمير كرارة وسوء التفاهم مع سيرين عبد النور

الفنان أمير كرارة وفي لقائه ببرنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية استرجع ذكريات من بداية مشوار وقال إنه شارك بمسلسل في بداية حياته مع ممثلة لبنانية وعندما ذهب كان يشعر أن تلك الفنانة ستكون مغرورة من شدة جمالها، بالإضافة إلى أنها كانت تشعر أنه مغرور، لافتاً الى انه طيلة فترة تصوير المسلسل لم يكن يستطيعا التعامل سويا بسبب هذه الفكرة المتبادلة.

أمير كرارة لفت الى أنه بعد هذا المسلسل اكتشف أن هذا الفنانة طيبة جدا وأصبحا أصدقاء وقريبين جدا من بعض حتى هذه اللحظة.