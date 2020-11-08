فنانون عبروا عن ندمهم بعد وفاة شركاء حياتهم وانفصالهم عنهم أحدثهم شوق الهادي، فالفنانة الكويتية شوق الهادي أثارت تعاطف الجمهور بعدما نعت طليقها الذي توفي قبل أيام قليلة بحادث سير في أميركا، وأعربت عن ندمها الشديد لإنفصالها عنه وطلبت السماح منه.

وليست شوق الهادي الوحيدة التي مرّت بهذه الحالة، وقد سبقها الى ذلك العديد من النجوم وأبرزهم أحمد السعدني الذي فقد طليقته العام الماضي، والفنانة سمية الألفي، والفنانة بوسي وغيرهم كاشفين عن ندمهم لإنفصالهم وذلك عقب وفاة شركاء حياتهم.

شوق الهادي تتطلب السماح من طليقها بعد وفاته

الفنانة الكويتية شوق الهادي أعلنت قبل أيام وفاة طليقها بدر الماص في حادث سير خلال تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية، وعبرت شوق عن مدى حزنها الشديد لرحيل طليقها، كاشفة عن ندمها على كل الأمور السيئة التي كانت دوت الخليج سببًا في أن يمر بها، بحسب سلسلة تدوينات لها، وتمنت بأن يسامحها طليقها.

ونشرت شوق الهادي عدة تدوينات عبر حسابها على تويتر كتبت في إحداها :"الله يرحمك يا بدر، كلنا مسامحينك.. ياريت لو يرد فيني الزمن يوم، ياريت لو كان عندك وقت أطول، ياريت لو مات كبريائي قبل ما أنت تموت.. كبريائنا قتلنا وانتصر.. هذا يومك اللهم لا اعتراض.. بس شلون اسامح نفسي؟ شلون انسى كل شعور خليتك تحس فيه؟ شلون اتعايش مع شعوري بالذنب بكل شيء خليتك تمر فيه؟.. أذينا وجرحنا بعض وايد لكن أنا مسامحتك من زمان، أنت مسامحني؟ ماعتذرتلك وقلت لك إني أدري لو الله كاتب وشفنا بعض راح انسى كل شيء صار معنا بس خذاك مني الموت".

الفنانة شوق الهادي تزوجت من بدر الماص عام 2015 لكن بسبب الخلافات الكبيرة التي وقعت بينهما تطلقا في عام 2017، لكن على ما يبدو أن الثنائي كانا على تواصل حتى قبيل وفاته.

أحمد السعدني ندِم بسبب عدم رجوعه لطليقته قبل وفاتها

الفنان أحمد السعدني فجع العام الماضي بوفاة طليقته ووالدة أبنائه المهندسة أمل سليمان، وكتب رسالة مؤثرة جداً كشف فيها عن نيته السابقة بإعادة طليقته إلى عصمته، وندمه على التأخر في اتخاذ القرار.

أحمد السعدني كتب رسالة طويلة حينها إلى طليقته بعد وفاتها وتحدث فيها عن بداية قصة حبهما ثم زواجهما الى محطة خلافهما وندمه على عدم رجوعه لها، وطلب منها مسامحته، ومما جاء في تدوينته الطويلة :"للأسف اتعلمت الدرس بس بعد ما اتحرمت من حنيتك وحضنك وولادك كمان اتحرموا من أحن أم ربنا يقدرني وأربيهم أحسن ما كنتي عايزه، بحبك ومش بطلب منك غير انك تسامحيني، ربنا يرحمك و يرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة."

يذكر أن المهندسة أمل سليمان توفيت عام 2019 بعد تعرضها لأزمة قلبية، ولديها طفلين من طليقها الفنان أحمد السعدني.

بوسي ندمت على فترة انفصالها عن نور الشريف

الفنانة المصرية بوسي بدورها كشفت عن ندمها على الفترة التي انفصلت فيها عن الفنان الراحل نور الشريف، والتي وصلت إلى 8 سنوات تقريبًا ووصفتها بأنها فترة انفصال جسدي وإجازة زوجية فحسب.

وجاء تصريح بوسي حينها في حوار لها مع برنامج "أحلى النجوم" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي بمناسبة الذكرى الأربعين لرحيل زوجها حيث قالت بأن: "اللقاءات المشتركة بينهما لم تنقطع حتى بعد الانفصال"، وأعربت بوسي وقتها عن ندمها على طلاقها منه، لكن الثنائي عادا الى البعض في فترة مرضه حيث ساندته بوسي الى لحظة مفارقته الحياة.

سمية الألفي والراحل فاروق الفيشاوي

القائمة تضم ايضا الفنانة سمية الألفي التي سبق وأن اعترفت بندمها الشديد على طلاقها من الفنان فاروق الفيشاوي، وانهارت في عزائه، وتمنت في حوارات سابقة لو أنها تغاضت عن عيوبه ولم تنفصل عنه حيث شعرت بالندم على انفصالها عنه، وأكدت بأنها ستبقى تحبه لآخر يوم في عمرها.