قوس قزح.. ناهد السباعي تمارس رياضة اليوجا على شاطئ البحر.. شاهد

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ناهد السباعي في الصور علي شاطئ البحر وهي تمارس رياضة اليوجا برفقة والدتها، وعلقت على الصورة: "كلما كانت العاصفة أكبر كلما كان قوس قزح أكثر إشراقًا".

يذكر ان تشارك ناهد في فيلم ماكو وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.

"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.