وعلق مصطفى خاطر على الصورة قائلا " الف الف مبروك لاحلي عروسين ".
واقيم حفل زفاف الثنائي الجمعة الماضية في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلى عروسين.. مصطفى خاطر يهنئ أحمد خالد صالح وهنادي مهنا بالزفاف.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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