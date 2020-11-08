أحلى عروسين.. مصطفى خاطر يهنئ أحمد خالد صالح وهنادي مهنا بالزفاف.. شاهد

هنا الفنان مصطفى خاطر الفنان احمد خالد صلاح بحفل زفافه علي النجمة هنادي مهنا الذي أقيم اول امس باحدي فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن, ونشر صورة لهم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق مصطفى خاطر على الصورة قائلا " الف الف مبروك لاحلي عروسين ".