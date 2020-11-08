مايا دياب فى إطلالة جذابة بـ المايوه على البحر.. صور

شاركت مايا دياب متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت مايا دياب بإطلالة جذابة خلال قضاء إجازتها الصيفية ترتدي مايوه باللون الاسود ونالت الصورة، إعجاب الكثير من متابعيها.

وتركت مايا دياب شعرها منسدلا بطريقة جذابة وأنيقة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر والهايلايتر. يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.



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