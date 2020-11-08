نجلاء بدر بصحبة أحمد زاهر ومحمد أبو النجا.. صورة

شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها صورة جديدة لها من حفل زفاف هنادي مهنا عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نجلاء بدر بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بصحبة الفنان احمد زاهر ومحمد أبو النجا، نالت إعجاب متابعيها.



وشاركت نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

