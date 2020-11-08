فنانات قطعن شهر العسل.. هنادي مهنى للرد على والدها.. ودرة: أنا مش ضرة

قطعت بعض الفنانات شهر العسل بعد ساعات من زفافهن لأسباب مختلفة، آخرهن هنادي مهنى التي ردت على والدها الموسيقار هاني مهنى مؤكدة أنها من دعت مطربي المهرجانات لحفل زفافها، وأيضا درة التي قطعت شهر العسل للرد على شائعة زواجها من رجل متزوج.

ردت الفنانة هنادي مهنى على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها والدها الموسيقار هاني مهنى حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.

قالت هنادي مهنى في فيديو": "أنا اللي عزمت حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا لأنهم محبوبين جدا والناس كلها حافظه اغانيهم والناس كلها بتتبسط أما اغانيهم تشتغل وهما شرفونا ونورونا وفرحوا كل الناس اللي كانوا متواجدين في الفرح بدليل أن الناس كلها كانت مبسوطه وبابا فعلا مكنش يعرف أنهم جايين ". كانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح ابنته .الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر وأبدي مجلس النقابة اندهاشه من قيام المايسترو هاني مهني بالاستعانة بحمو بيكا في فرح وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه ورد الموسيقار هاني مهنى مؤكدا عدم دعوته مطربي المهرجانات للحضور وأنهم حضروا من تلقاء أنفسهم ما نفته ابنته اليوم مؤكدة صدق كلام عمر كمال الذي أكد أنها دعته لحفل زفافها. حسمت الفنانة التونسية درة الجدل المثار حول زواجها من رجل متزوج وهو رجل الأعمال هاني سعد، بعد تعرضها لهجوم كبير من قبل جمهورها عقب تصريح زوجة زوجها الأولى منة هشام أنها لم تنفصل عنه أمس الاثنين بالتزامن مع حفل زفاف درة وهاني سعد. وقالت درة في تسجيل صوتي لإذاعة تونسية إن زوجها مطلق واختار أن يستكمل حياته معها معقبة: كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا... وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي". وتم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت درة عدة صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت درة على الصور: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

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