إكسسوارات بسيطة.. ياسمين صبري فى إطلالة بيضاء من داخل المنزل.. شاهد

شاركت النجمة ياسمين صبرى متابعيها عبر خاصية "استوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة من داخل منزلها.
وظهرت ياسمين صبري بإطلالة مميزة ترتدي سترة باللون الابيض وتركت شعرها منسدلا بإنسيابية، وارتدت اكسسوارات بسيطة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك لاكمال ظهورها
وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان الماضى مسلسل "فرصة تانية"، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.
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