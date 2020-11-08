سارة نخلة تبهر جمهورها بإطلالة جذابة.. شاهد

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . وعلقت سارة نخلة قائلة: " فى بعض الاحيان من الافضل ان تبقى صامتا وتبتسم". اقرا ايضا :

بإطلالة ساحرة.. سارة نخلة تبهر متابعيها يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي. وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.

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