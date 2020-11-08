الفيلم من انتاج كريم عبد الله - محمد عبده، مدير التصوير اسلام كمال، وتمثيل عبد الرحمن ناشد، نبيل نور الدين، من مونتاج جورج اسعد و اسلام كمال، تسجيل صوت لسامح نبيل.
تدور أحداث الفيلم عن ابن يدعو والده المتوفي للعشاء ثم مشاهدة فيلم بالسينما، وهو عن قصة الرحلة للكاتب الراحل يوسف ادريس، من مجموعه بيت من لحم.
مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تولى رئاستها وقت انشائها في عام 1973 الناقد كمال الملاخ.
ويترأس المهرجان حاليا الأمير أباظة، وترعى المهرجان وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض العشاء الأخير ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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