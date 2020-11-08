عرض العشاء الأخير ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي

الفيلم من انتاج كريم عبد الله - محمد عبده، مدير التصوير اسلام كمال، وتمثيل عبد الرحمن ناشد، نبيل نور الدين، من مونتاج جورج اسعد و اسلام كمال، تسجيل صوت لسامح نبيل.

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تدور أحداث الفيلم عن ابن يدعو والده المتوفي للعشاء ثم مشاهدة فيلم بالسينما، وهو عن قصة الرحلة للكاتب الراحل يوسف ادريس، من مجموعه بيت من لحم.

مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تولى رئاستها وقت انشائها في عام 1973 الناقد كمال الملاخ.

ويترأس المهرجان حاليا الأمير أباظة، وترعى المهرجان وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية.