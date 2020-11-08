نيللى كريم تروج لـ"العميل صفر" بصورة مع المخرج محمد سامي

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نيللى كريم في الصورة بصحبة المخرج محمد سامى من كواليس فيلمه الجديد "العميل صفر" الذي تقوم ببطولته نيللي واكرم حسني".



يذكر أن المخرج محمد سامى حدد موعدًا لبدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يقوم ببطولته النجمان أكرم حسنى ونيللى كريم، وذلك بعد انتهائه من التحضيرات الأخيرة للعمل واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة.



فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما الحملة الدعائية بعنوان "أبو شنب" للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحًا كبيرًا.