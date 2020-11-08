غريبة الناس.. وائل جسار يشعل حفله في الأوبرا

أشعل النجم وائل جسار حفله بمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر على خشبة مسرح النافورة،

ويقدم وائل جسار خلال الحفل عددا من أشهر أغانيه، وأشعل حماس الحضور على أنغام "غريبة الناس". كما ينتظر أن يقدم بحبك يامصر، وغريبة الناس، بتوحشيني، موجوع، مشيت خلاص، حلم حياتي، انت مين ياللي انا مش عارفك، مليون مرة احبك، ماتغيبش ثواني، نخبي ليه، خليني ذكرى، انتبه على حالك، نهاية واحدة، نسم علينا الهوى، وحياتك ياحبيبي، كامل الاوصاف، الف ليلة وليلة، زي الهوا، في حضرة المحبوب".

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يوم الاحد الماضي فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.