وائل جسار.. 10 صور من حفله بدار الأوبرا

وقدم وائل جسار خلال الحفل، عددا من أشهر أغانيه، وأشعل حماس الحضور على أنغام "غريبة الناس". كما قدم "بحبك يا مصر، بتوحشيني، موجوع، مشيت خلاص، حلم حياتي، انت مين ياللي انا مش عارفك، مليون مرة احبك، ماتغيبش ثواني، نخبي ليه، خليني ذكرى، انتبه على حالك، نهاية واحدة، نسم علينا الهوى، وحياتك ياحبيبي، كامل الاوصاف، الف ليلة وليلة، زي الهوا، في حضرة المحبوب". وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يوم الأحد الماضي فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.

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