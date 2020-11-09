ميس حمدان وسلمى أبو ضيف تنضمان إلى قائمة المصابين بكورونا من مهرجان الجونة

ميس حمدان وسلمى أبو ضيف أعلنتا اليوم إصابتهما بفيروس كورونا، ليصبحا آخر المنضمين إلى قائمة النجوم المصابين بفيروس كورونا من مهرجان الجونة.

ميس حمدان تعلن إصابتها بفيروس كورونا في الجونة

وأعلنت دانا حمدان اليوم إصابة شقيقتها ميس حمدان بفيروس كورونا، وقالت في تدوينة لها على انستقرام:" الحمد لله على كل شيئ، ميس بخير وربنا يشفيها وما يوريش اي حد حاجة وحشة أبدا ويطمني عليها، شكرا لكل اللي سأل واتطمن أرجوكم تاخدو بالكم على صحتكم"، ولم تنشر ميس حمدان تعليق حول إصابتها على صفحاتها بمواقع التواصل.

سلمى أبو تضيف تنضم للمصابين بفيروس كورونا في الجونة

وكشف برنامج "اي تي بالعربي" عن إصابة أيضاً الفنانة سلمى أبو ضيف بفيروس كورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة، ولكنها لم تعلق على الأمر أيضاً، وواصلت نشر يومياتها على انستقرام دون الرد على أخبار إصابتها بكورونا، وقالت ميس حمدان في تصريحاتها للبرنامج إنها علمت بإصابتها منذ 4 أيام، وأخبرت جميع المحيطين والمخالطين لها بالأمر واطمأنت عليهم.

وقالت ميس حمدان إنها بخير ولا تشعر بجميع أعرض فيروس كورونا، ولكنها تعاني فقط من صداع قوي وآلام بالجسم وفقدان لحاسة الشم والتذوق، وعبرت عن تفاؤلها بالشفاء من الفيروس من خلال التحليل الجديد والذي ستجريه في الساعات المقبلة.

آسر ياسين يثير القلق حول إصابته بفيروس كورونا

وفي نفس الجانب، لم يعلق آسر ياسين على جدل إصابته بفيروس كورونا، وانتشرت عدة أخبار أمس عن إصابته ووجوده في العزل في منزله، ولكنه كشف عن إجرائه لتحاليل ولكن نتيجتها لم تظهر بعد، وكشف أيضاً عن إصابته بنزلة برد بعد عودته من مهرجان الجونة، وهو ما أثار القلق حول إصابته بكورونا خاصة إنه لم يكشف عن نتيجة التحاليل بعد يوم من إعلانه خضوعه لها.

وطمأنت رانيا يوسف الجمهور بفيديو جديد على انستقرام، نفت به إصابتها بفيروس كورونا، ونفس الأمر بالنسبة لعدد من النجوم الذين أكدوا عدم إصابتهم في المهرجان مثل يسرا وبشرى ولقاء الخميسي وإسلام إبراهيم وغيرهم، في حين أعلن عدد من النجوم إصابتهم في الفترة الأخيرة خلال تواجدهم في الجونة ومنهم بسمة وسارة عبد الرحمن والمطرب ويجز وعلا رشدي ومصممة الملابس ريم العدل وغيرهم.