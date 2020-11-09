فيديو هنادي مهنا تحرج والدها وهاني شاكر بعد أزمة حفل زفافها وتعتذر لنجوم المهرجانات

هنادي مهنا خرجت عن صمتها بعد الضجة التي أثيرت حول حفل زفافها بسبب تواجد نجوم المهرجانات به رغم قرار نقابة الموسيقيين بعدم التعامل معهم في الحفلات، وعلقت برفقة زوجها أحمد خالد صالح عن الأزمة.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في أول تعليق وظهور بعد زواجهما

ونشرت هنادي مهنا فيديو لها من شهر العسل، في أول ظهور لها مع زوجها أحمد خالد صالح بعد زواجهما، تحدثت به عن الازمة التي حدثت في حفل زفافها بسبب تواجد نجوم المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، وقالت إن والدها هاني مهنا لم يكن على علم بحضورهما كمدعوين، ولم يحضرا بصفتهم مطربين ولكن كضيوف، واعتبرتها مفاجأة لها في الحفل وللمدعوين.

هنادي مهنا تدافع عن نجوم المهرجانات وتحرج والدها وهاني شاكر

ودافعت هنادي مهنا عن نجوم المهرجانات وقالت إنها من طلبت حضورهم للحفل، وإنها سعيدة وتتشرف بوجودهم، وأضافت إن كونها ابنة الموسيقار هاني مهنا وتسمع أغاني المهرجانات دوت الخليج قصة لا تخص أحد، وعبرت عن سعادتها لتواجدهم في حفل زفافها وهو الأمر الذي أسعد الحضور أيضاً، ووصفتهم بالناجحين والمحبوبين ودافعت عنهم ضد الانتقادات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة.

وأكدت هنادي مهنا أن منظم حفل الزفاف أيضاً لم يكن على علم بحضورهم، ونشرت فيديو آخر برفقة زوجها أحمد خالد صالح، وسألته عن رأيه في مفاجأة حضور حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال في حفل الزفاف، وقال إنه سعيد جداً بهذه المفاجأة ووجه لهم الشكر لحضورهم حفل الزفاف، وقال إنه يكن كل تقدير واحترام لهاني شاكر ونقابة الموسيقيين ولكن الأمر مختلف لأنهم كانوا مدعوين فقط، وأشعلوا حفل الزفاف وأسعدوا الحضور.

أزمة بسبب تواجد نجوم المهرجانات في حفل زفاف هنادي مهنا

وتلقت هنادي مهنا إشادات واسعة بسبب موقفها مع نجوم المهرجانات ودفاعها عنهم، رغم موقف والدها، والذي قال إنه لا يعرفهم ولم يوجه لهم الدعوة لحضور الحفل وفوجئ بحضورهم، وذلك بعد أن أصدرت نقابة الموسيقيين بياناً عاتبت به هاني مهنا لمخالفته لقرارات النقابة بإيقاف نجوم المهرجانات عن الغناء، واعتبر البعض موقف هنادي مهنا وزوجها إحراجاً لوالدها وكذلك هاني شاكر بعد دفاعهم عن المهرجانات ونجومها وإعادة الاعتبار لهم على مواقع التواصل.