آثار الحكيم بملامح متغيرة تماماً في أحدث ظهور بعد غياب طويل..بالصور

آثار الحكيم، الفنانة المعتزلة، عادت للظهور مجدداً بعد فترة طويلة من الغياب والابتعاد عن الأضواء، وفاجأت الجمهور بالتغيرات الكبيرة التي حدثت في ملامحها في صورها الجديد.

أثار الحكيم بملامح متغيرة في أحدث ظهور

ونشرت الفنانة سهر الصايغ صورة لها مع الفنانة آثار الحكيم والفنان سامح حسين على حسابها بانستقرام، وكشفت عن زيارة الفنانة المعتزلة لها في كواليس عرضها المسرحي "المتفائل"، وعلقت على صورتها مع آثار الحكيم وقالت:" نورتنا وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم.. مسرحية المتفائل علي المسرح القومي"، ولاقت الصورة تفاعل كبير لكونها كشفت عن أحدث ظهور لآثار الحكيم بعد غياب سنوات.

أول ظهور لآثار الحكيم بعد غياب سنوات

وعبر عدد من الجمهور عن صدمتهم من أحدث صورة للفنانة آثار الحكيم بسبب ملامحها المتغيرة تماماً، في حين لم يتعرف عليها البعض الآخر بسبب التغيرات الكبيرة التي طرأت على شكلها، حيث اكتسبت آثار الحكيم المزيد من الوزن، وظهرت مرتدية نظارة طبية وبالشعر الأشقر، ولكنها حافظت على ابتسامتها الشهيرة، وفي نفس الوقت عبر الجمهور عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة وظهورها بروح عالية في أحدث ظهور.

هل تعود آثار الحكيم من الاعتزال؟

وأثارت الصورة الجديدة لآثار الحكيم، 62 عاماً، التساؤلات حول عودتها للأضواء مجدداً بعد فترة طويلة من الغياب، وذلك بعدما حضرت مؤخراً عدة عروض مسرحية في القاهرة وآخرها مسرحية سهر الصايغ وسامح حسين، وهو ما جعل البعض يتكهن باستعدادها للعودة للفن من جديد، وعدم مقاطعتها التامة للأضواء ومتابعة الأعمال الفنية والمسرحية في الفترة الأخيرة.

وكانت آثار الحكيم قد أعلنت اعتزالها الفن منذ ما يقارب 10 سنوات، وغابت طوال تلك الفترة عن الظهور في الإعلام والمناسبات العامة، وكانت آخر أعمالها الفنية في عام 2009 في مسلسل "الوتر المشدود"، وأثارت القلق أيضاً هذا العام بعد تداول شائعات حول إصابتها بفيروس كورونا، والتي نفتها وكشفت عن إصابة ابنها فقط بالفيروس وتعافى منه.

ويذكر أن آثار الحكيم قد بدأت مسيرتها الفنية في منتصف السبعينيات وحققت شهرة كبيرة في فترة الثمانينات والتسعينيات، ومن أبرز أعمالها في مسيرتها الفنية فيلم "بطل من ورق" و "الحب فوق هضبة الهرم" و "البحث عن سيد مرزوق" و"نحن لا نزرع الشوك" و "النمر والأنثى" و مسلسل "زيزينيا" و "فريسكا" وغيرها من الأعمال الشهيرة.