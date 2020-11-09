هكذا تجنب مهرجان الإسكندرية أزمة "الجونة" مع فيروس كورونا حتى الآن..الكمامة لا تفارق الحضور

افتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي فعالياته اليوم بدون حفل افتتاح، ووسط إجراءات احترازية مشددة، والتي بدت في صور الفعاليات وذلك بعد انتقادات واسعة لمهرجان الجونة المقام مؤخراً.

إجراءات أكثر تشديداً في مهرجان الإسكندرية

ويبدو أن القائمين على مهرجان الإسكندرية السينمائي قد استفادوا من الانتقادات الواسعة التي تعرض لها مهرجان الجونة السينمائي، وطبقوا إجراءات أكثر تشديداً للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بإلغاء فعاليات حفل الافتتاح، والتزام جميع الحضور بارتداء الكمامات في الفعاليات الأولى من المهرجان.

تكريم النجوم في مهرجان الإسكندرية السينمائي

وشهدت الفعاليات الأولى من مهرجان الإسكندرية السينمائي تكريم الفنان الراحل فريد شوقي، وتسلم التكريم أسرته من خلال ابنتيه رانيا وعبير فريد شوقي، وأقيمت ندوة للحديث عن الفنان الراحل والتي شهدت التزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء جميع الحضور للكمامات، وحضر الندوة عدد من النجوم مثل إلهام شاهين وهالة صدقي وبوسي شلبي وغيرهم.

وكرم أيضاً الفنان صلاح عبد الله في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وكذلك المخرجة إيناس الدغيدي، وتشهد فعاليات المهرجان تكريم الفنانة رغدة والفنان عزت العلايلي أيضاً، والذي تحمل الدورة الحالية إسمه تقديراً لمسيرته الفنية، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عدة صور من حفل تكريم صلاح عبد الله والمخرجة إيناس الدغيدي.

مهرجان الإسكندرية لم يسلم من الانتقادات

ورغم الإجراءات المشددة للوقاية من كورونا والمتبعة في مهرجان الإسكندرية بإشراف وزارة الصحة المصرية، إلا ان المهرجان لم يسلم أيضاً من الانتقادات بسبب إقامة الدورة في ظل ظروف كورونا، بالإضافة إلى عدم التزام بعض الحضور بالاجراءات الوقائية خارج فعاليات المهرجان، وذلك في الصور التي نشرتها بوسي شلبي أيضاً وظهرت بها بجانب أصدقائها النجوم بدون كمامات بعد انتهاء الفعاليات.

ويذكر أن مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم الشهر الماضي تعرض لانتقادات واسعة بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، خاصة في الحفلات والندوات والأنشطة الهامشية للمهرجان، ونتج عنها عدة إصابات بين النجوم بكورونا ومنهم الفنانة بسمة وعلا رشدي وميس حمدان والمطرب ويجز والممثلة سارة عبد الرحمن ومصممة الأزياء ريم العدل وغيرهم.