الفنان فايق عزب يقلق الجمهور بعد إصابته بفيروس نادر وينقل للعناية المركزة

الفنان فايق عزب أثار قلق الجمهور اليوم بعد الكشف عن قصة إصابته بمرض نادر، بالإضافة إلى تداول أخبار حول إصابته بكورونا أيضاً، ويتواجد حالياً في العناية المركزة بالمستشفى.

فايق عزب يثير القلق بعد تدهور حالته الصحية

وكشف الناقد الفني مجدي الطيب عن قصة معاناة فايق عزب مع مرض نادر أصيب به، وقال إنه اكتشف بالصدفة أثناء تواجده في مستشفى العزل الصحي للعلاج من كورونا، بتواجد الفنان فايق عزب في غرفة العناية المركزة بجانبه، وعلم من طاقم الأطباء في المستشفى بإصابة فايق عزب بفيروس نادر يدعى "مارسا".

هل أصيب فايق عزب بكورونا أم فيروس نادر؟

وقال مجدي الطيب في تدوينته على فيسبوك:" وأنا في غرفة "العناية"، التي أرقد فيها بمستشفى "العجوزة"، احدي مستشفيات العزل الحكومي للمصابين بفيروس كورونا، فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذا كان مصاباً بالكورونا علمت في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه "مارسا"، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت انه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها".

وأضاف مجدي الطيب:"هو مرض انتشر عام 2007، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تماماً لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا، في الغالب يتم انتقال العدوى البكتيرية بمرض مارسا عند دخول الأشخاص إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب".

فايق عزب في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

وبعد تداول قصة إصابة فايق عزب بفيروس نادر، كشفت زوجته في تصريحات لها إنه مصاب فقط بفيروس كورونا وغير مصاب بفيروس نادر، وذلك بعد فترة من معاناة فايق عزب من المرض، وأصيب بغيبوبة في بداية شهر أكتوبر الماضي، بعد إصابته بانسداد في النخاع الشوكي بسبب ضغط الفقرات، وهو ما تسبب في فقدانه الحركة في أطرافه وأجرى عملية جراحية في الفترة الماضية بسببها.

ويذكر أن الفنان فايق عزب، 77 عاماً، قد بدأ مسيرته الفنية في مدينة الإسماعيلية في فترة مبكرة في حياته في فترة الستينيات وقدم عدة أدوار في تلك الفترة مثل أدواره في أفلام "الدوامة" و"ابدا لن تموت" وغيرها، قبل أن يحقق شهرته في الأعمال التلفزيونية في فترة الثمانينات والتسعينيات مثل أدواره في مسلسل "ليالي الحلمية" و "لا إله إلا الله" و "رأفت الهجان" و "السقوط في بئر السبع" وغيرها، وقدم فايق عزب في السينما عدة أعمال بارزة مثل دوره في مسلسل "بخيت وعديلة" و "ضد الحكومة" و "حنفي الأبهة" و "المصير" و "الباشا تلميذ" وغيرها من الأعمال، وكانت آخر أعماله في مسلسل "سلسال الدم" و مسلسل "ولد الغلابة" في العام الماضي.