حرص السيناريست تامر حبيب، على توجيه رسالة للفنانة يسرا.
قال تامر حبيب من خلال كاميرا "دوت الخليج": " كل الكلام اللي في الدنيا ميكفيش يسرا .. احلى حاجة خلقها ربنا انسانيًا وفنيًا وصاحبة جدعة جدًا وممثلة اكيد موهوبة ومحترمة وملتزمة .. اللي ميعرفش يسرا فايته كتير بجد".
ووجه تامر حبيب، رسالة لمهاجمي السوشيال ميديا، وقال: "الموضوع طبعا بيضايقنا ومستغربين وبسأل هو ايه اللي بيطلع من الناس ده؟ غالبًا كان موجود بس مكنش منتشر وفي الأخر ربنا يشفي".
وعن مشاركته في عمل فني كممثل قال: "التمثيل بالنسبالي لعبة، ولو جيه هروح العب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلى حاجة خلقها ربنا.. تامر حبيب يوجه رسالة من خلال دوت الخليج لـ يسرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.