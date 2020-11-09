من داخل كافيه.. كريم فهمي مع ياسمين رئيس ويوجه رسالة لـ متابعيه

نشر الفنان كريم فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صوره له مع الفنانة ياسمين رئيس.

وظهر كريم فهمي مع ياسمين رئيس، من أحد المقاهي وعلى جبهتها عام مصر وعلق كريم قائلا "تفتكروا احنا فين وبنعمل ايه".

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.

مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".