يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".
واقر رئيس الوزراء أول امس الثلاثاء قرارا بعودة الحياة بطبيعتها تدريجيا من السبت القادم وفتح القهاوي و الكافيهات دور العباده واستمرار عمل المحال للساعه التاسعة وغلق القهاوي والمطاعم الساعه ال 10 مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد سليم يوجه رسالة لـ متابعيه بعد حفله بمهرجان الموسيقى العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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