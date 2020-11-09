الحلقة الـ 7 من مسلسل الهيبة الرد تتصدر جوجل

تدور احداث الجزء الرابع من الهيبة ، بعودة جبل شيخ الجبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها.

وتولى فؤاد حميرة مهمة كتابة الجزء الرابع بعد اعتذار باسم سلكا عن استكمال المشاركة في الهيبة الذي عرض منه الجزء الثالث في الموسم الرمضاني الماضي.