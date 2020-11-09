نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:
حرص السيناريست تامر حبيب، على توجيه رسالة للفنانة يسرا.
قال تامر حبيب من خلال كاميرا "دوت الخليج": " كل الكلام اللي في الدنيا ميكفيش يسرا .. احلى حاجة خلقها ربنا انسانيًا وفنيًا وصاحبة جدعة جدًا وممثلة اكيد موهوبة ومحترمة وملتزمة .. اللي ميعرفش يسرا فايته كتير بجد".
حققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي 262 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي.
تصدرت الحلقة الـ 7 من مسلسل "الهيبة الرد" مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.
نشر الفنان كريم فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صوره له مع الفنانة ياسمين رئيس.
شارك الفنان خالد سليم، جمهورة عبر إنستجرام بمجموعة من الصور له من حفل مهرجان الموسيقى العربيه بدار الأوبرا المصرية.
أشعل النجم وائل جسار، حفله بمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر على خشبة مسرح النافورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| تامر حبيب يوجه رسالة من خلال "دوت الخليج" لـ يسرا .. 10 صور من حفل وائل جسار بدار الأوبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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