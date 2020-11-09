عائشة بن أحمد لـ دوت الخليج: لن أكرر المشاركة في المسلسلات الـ 45 أوالـ 60 حلقة

عبّرت الفنانة عائشة بن أحمد، عن سعادتها بردود الأفعال على فيلمها الأخير "توأم روحي"، والذي عُرض مؤخرًا في السينمات.

وأضافت عائشة بن أحمد، في تصريح لـ "دوت الخليج": لدي مشكلة بالنسبة المسلسلات الأوف سيزون ليس بسبب عدم عرضها في رمضان وإنما بسبب كثرة عدد حلقاتها 45، و60 حلقة".

وتابعت قائلة: "لقد شاركت في مثل هذة الأعمال مرة واحدة ولن أكررها مجددا، أنا أفُضّل المسلسلات الـ 8 حلقات أو 12 حلقة مثلًا، عندما تكون عدد الحلقات أقل تكون جودة العمل أفضل مثل المسلسلات التي نشاهدها على Netflix مثلا".

يذكر أن قدمت عائشة بن أحمد، عددا من الأعمال المتنوعة كان من بينها مسلسل "نسر الصعيد"، و"السهام المارقة"، و"أبو جبل"، وفيلم "الخلية"، و"الفلوس"، وفيلم "تؤأم روحي".