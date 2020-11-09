ميريهان حسين لصناع عمل ما وراء الطبيعة: فخورة وشكرا إنكم مخيبتوش ظننا

وأضافت: "فالما أشوف رفعت اسماعيل أمامي بأدق تفاصيله اللي حافظاها عن ظهر قلب و أشم رائحة أكل رئيفة و اتفرج على اكتر روايات محفورة في ذاكرتي متجسدة في عمل فني بالمستوى الراااائع ده لازم اكون فخورة بكل صناع العمل ده".
وتابعت" تحية كبيرة جدا لرؤية المخرج عمرو سلامة و الأداء العظيم لأحمد أمين و تحية للمنتج محمد حفظي و لكل اللي اشتغلوا في العمل ده من موسيقى لمونتاج و تصوير وكادرات عظيمة و مستوى عالمي .. بجد برافو مستمتعة جدا و فخورة و شكرا انكو ماخيبتوش ظننا بالعكس شرفتونا".
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