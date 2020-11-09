وائل جسار يتعرض لموقف محرج أثناء غنائه خليني ذكرى في حفل الأوبرا

أحيا الفنان وائل جسار، مساء أمس الأحد، حفلا غنائيا كبيرا في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

تعرض وائل جسار، لموقف محرج أثناء غنائة أغنية "خليني ذكرى"، حيث توقف عن الغناء لبضع دقائق بسبب عدم تذكره كلمات الأغنية، ومن ثم قام بالمزاح مع الجمهور أن الكورونا هي السبب.