بإطلالة مميزة.. كنزي عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور

نشرت كنزي عمرو دياب ، صورة جديدة لها عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" . وظهرت كنزي عمرو دياب، ببنطال جلد باللون الأسود ومطعم بنقشات باللون البني، مرتدية معه توب جلد باللون الاسود مما جعل إطلالتها مميزة. كنزي عمرو دياب ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البني الفاتح، والهيلايتر اللامع لبشرتها. كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة. ووضعت مجموعة من الاكسسوارات بألوان مختلفة حول الرقبة واليد لإكمال ظهورها.

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