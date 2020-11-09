في ذكرى ميلاد حمدي أحمد.. سبب خلافه مع شادية واستبعاده من "ريا وسكينة"

تحلّ اليوم 9 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل حمدي أحمد الذي ولد في عام 1933، والذي رحل عن دنيانا في شهر يناير من عام 2016.
كان الفنان حمدي أحمد يؤدي بها دور الشاويش عبدالعال، الدور الذي ظهر للشاشة بالفنان أحمد بدير، ووفقًا لرواية سمير خفاجي منتج المسرحية، فإنه أثناء عرض المسرحية في الكويت قام الجمهور الكويتي بالتصفيق الحاد للفنانة "شادية"، ما أوقف عرض المسرحية لدقائق، ما أغضب الفنان حمدي أحمد فقال لها "على إيه كل ده يا ست"، وهو الأمر الذي أغضب الفنانة شادية وطلبت تغيير حمدي أحمد وإلا ستترك المسرحية، فقاموا بتغيير حمدي أحمد بالفنان أحمد بدير، ليكون بدايته الفنية على خشبة المسرح، وهو نفس الأمر الذي قالته الفنانة سهير البابلي في برنامج "العاشرة مساء".
وقدّم حمدي أحمد العديد من الأعمال الفنية، أشهرها القاهرة 30، الأرض، أبناء الصمت، فجر الإسلام، ومسلسل "الوسية"، وكان آخر أعماله فيلم "صرخة نملة" مع الفنان عمرو عبدالجليل.
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