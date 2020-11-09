عرض الحلقة الـ 10 من ابنة السفير اليوم .. وظهور بطلة جديدة

تعرض اليوم الحلقة العاشرة من الموسم الثاني لمسلسل التركي ابنة السفير عبر منصة شاهد Vip وقناة ستار التركية.

وأنضمت الممثلة التركية دينيز ايشن لفريق عمل مسلسل ابنة السفير بتجسيد دور " سحر" شقيقة شخصية أمين الغير شقيقة، والتي تسبب في انقلاب الاحداث رأسا على عقب.

وشهدت الحلقة التاسعة من الموسم الثاني لمسلسل ابنة السفير نجاة سلطان " انجين اكيورك" من الموت وبدأ تعافيه بعد سقوطه من على الجبل بينما يتوفى امين وتقرر نارين " نسليهان اتاغول" دفنه لكي تتخلص من جثته وينجو حبيبها سلطان من الموت.

وتنجح نارين في اقناع سلطان تغير اقوله للشرطة بأن سلطان لم يقم بأطلاق النيران عليه انتقاما منه لانه ساعد أمين كي يخطف نارين.

قصة مسلسل ابنة السفير

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير:

يعرض مسلسل ابنة السفير مدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP.