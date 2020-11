وتدور أحداث الفيلم حول معاناة نقيب شرطة متقاعد وزوجته من فاجعة فقدانهما ابنهما الوحيد، وفي سبيل تجاوز الصدمة والخسارة الكبيرة، يذهب الثنائي في مغامرة على أمل العثور على حفيدهما الوحيد. واحتل المركز الثاني فيلم الرعب come play الذي حصد في ثاني اسبوع عرض مليون و730 الف دولار امريكي وفقا لموقع box office mojo. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب، تصبح حياة طفل صغير وعائلته على المحك، حينما يصبح مطارد من قبل وحش يُدعى لاري يقتحم حياة الضحايا من خلال الهواتف الذكية والمحمولة. وتقدم فيلم War with grand pa مركزا للامام بأحتلاله المركز الثالث في لائحة الـ بوكس اوفيس وحقق لهذا الاسبوع مليون و512 الف دولار امريكي. وتدور أحداث فيلم The war with Grand pa حول انزعاج الطفل من أنه يجب عليه مشاركة الغرفة التي يحبها مع جده، ويقرر بيتر إعلان الحرب في محاولة لاستعادتها. واحتل المركز الرابع فيلم Honest Thief الذي تراجع 3 مراكز، وحقق لهذا الاسبوع مليون و125 الف دولار أمريكي. تدور الأحداث في إطار الأكشن الممزوج بالإثارة والتشويق، حول اللص المحترف توم، الذي يسرق أحد البنوك، ويخفي الأموال، وعندما يقع في حب صديقته آني، يقرر أن يبدأ بداية جديدة، ولكن يصطدم بعراقيل الماضي ومصائبه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر let him go في الصدارة.. ننشر قائمة أفلام Box office الأمريكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.