وطالب عزت العلايلي خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح هؤلاء النجوم الذين رحلوا عن عالمنا.
وقال عزت إنه سعيد بهذا التكريم في مهرجان الإسكندرية وأن الدورة 36 مهداه باسمه وأشكر كل فنان ومبدع ساهم معي في تقديم هذا للمشوار الحافل بالأعمال الفنية الجيدة.
وأضاف عزت العلايلي طوال تاريخي الفنى كنت أحرص على تقديم الأعمال التي أراها جيدة ومقتنع بها وكنت رافضا للأعمال التي لا أقتنع بها.
يذكر أن قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى إلغاء حفل افتتاح بسبب الظروف الجوية التي سادت الإسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر بكاء عزت العلايلي في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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