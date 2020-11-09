نعت الفنانة وفاء صادق الكوافير صابر الحمامي الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم. وكتبت وفاء عامر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "وفاة العزيز المحترم صابر الحمامي.. واحد من أهم الكوافيرات العاملين بالتلفزيون والأعمال الدرامية الشهيرة.. وداعا يا محترم .. البقاء والدوام لله". يذكر أن صابر الحمامي واحد من أشهر كوافيرات النجوم، وأطلق عليه لقب "كوافير ماسبيرو" وتعامل مع عدد كبير من نجمات ماسبيرو والوسط الفني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاء صادق تنعي كوافير ماسبيرو صابر الحمامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.