أهم أحداث الحلقة 7 من مسلسل "الهيبة الرد" الجزء الرابع ومواعيد عرضه

أهم احداث الحلقة 7 من مسلسل "الهيبة الرد" الجزء الرابع ومواعيد عرضه، حيث شهدت الحلقة عودة "جبل" من جديد ليواجه تمرد قاده بشكل خفي نمر وأعوانه الذين كان يرغبون في إحداث فوضى ولم يكن أحد منهم يتوقع عودة جبل بهذه السرعة.

تيم حسن يعود لانقاذ عائلته من مخطط عادل كرم

ظهر جبل "تيم حسن" في الحلقة السابعة من أحداث الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة-الرد" وذلك بعدما بدأت ثورة من قبل بعض أهالي الهيبة الذين قادهم برهان أحد العاملين في مصانع اللبن التابعة للعائلة، لكن الظهور المفاجئ لجبل لصد الهجوم على عائلته غير الكثير من الأحداث التي كان يخطط لها نمر السعيد "عادل كرم" في نشر الفوضى وتحديدا بسبب غياب جبل الذي انقذ فتنة كادت أن تحدث بين عائلته وأهالى القرية، واحتفل رجال جبل بعودته وكشفوا له كافة التفاصيل التي وقعت في غيابه، وقد استقبلت رانيا "ديما قندلفت" جبل "تيم حسن" بشكل حافل وسعت من أجل أن تتلاعب بها كما بدأت تتلاعب بصخر، لكن الأول لا يعطيها أي اهتمام.

تيم حسن يكشف لوالدته مخططه لمواجهة عادل كرم

برهان يذهب إلى بيت نمر ويكشف له عودة جبل من جديد، في وقت جبل يفكر أن يبتعد من جديد عن عائلته وتتحدث معه والدته "منى واصف" عن أنها سمعت أنه نسى ما حدث، لكنه يطلب منها أن تعرف حقيقة أمره عن طريق قلبها، فتؤكد له أنها تجد جبل جديد أمامها، ويخبرها بمخططه لمواجهة نمر والرسالة التي ارسلها له عن طريق برهان ويبتعد جبل عن عائلته من جديد، ويذهب إلى ابو علي وينام خارج منزله، وتطلب منى "روزينا لاذقاني" من زوجها "شاهين" عبدو شاهين، ان يتحدث معها ويكشف لها ما يدور في رأسه لكن يرفض ذلك ويخبرها أنها لن تستطيع أن تتحمل ذلك.

مواعيد عرض مسلسل "الهيبة- الرد" لتيم حسن

"شاهد VIP" تعرض أحداث مسلسل "الهيبة الرد" في تمام الساعة الـ12 منتصف الليلة بتوقيت المملكة العربية السعودية يوميا من السبت إلى الاربعاء، ثم يعرض في الساعة الـ10 مساء على قناة mbc4، ويعرض ايضا على قناة رؤيا الأردنية في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت عمان وسوريا، وتعرض قناة السومرية العراقية المسلسل يوميا في الساعة العاشرة مساء ما عدا يومي الجمعة والسبت، كما يعرض المسلسل يومياً ما عدا الخميس والسبت عند الساعة ٨:٤٠ مساءً بتوقيت لبنان على قناةmtv اللبنانية، ومن القنوات الناقلة لمسلسل "الهيبة -الرد" قناة لينا اللبنانية وتعرض العمل في الساعة العاشرة مساءًا من الأحد إلى الخميس.