فيديو منى واصف تشيد بـ تيم حسن بعد "الهيبة- الرد" وتتمنى المشاركة في الفيلم المستوحى عن المسلسل

منى واصف الفنانة السورية القديرة استطاعت أن تخطف أنظار الجمهور بأدائها في مسلسل "الهيبة" على مدار أجزائه الماضية، كما نالت استحسان الجميع بظهورها ودورها في الموسم الجديد "الهيبة - الرد" الذي عرض على منصة شاهد مؤخرًا.

منى واصف وكواليس دورها في "الهيبة- الرد"

منى واصف تحدثت عن دورها وتصدر اسمها للترند عقب عرض العمل مؤخرًا، وذلك من خلال تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي" حيث أكدت أن شخصية ناهد عمران والدة "جبل"، من أكثر الأدوار التي تليق بها، ونجحت في تقديمها ليس بسبب أدائها فقط، ولكن بمساعدة النص الجيد والممثلين وفريق العمل ككل، لافتة إلى أن من أهم أزماتها ومن أكثر الأشياء الجيدة بها في نفس الوقت، هو أنها عندما تقوم بالتمثيل تصدق الشخصية التي تؤديها".

منى واصف تشيد بـ تيم حسن

منى واصف شادت كذلك بالفنان السوري تيم حسن، وقالت عنه: "لديه سحر ومحبوب كتير، وتعب كثيرًا في الدور"، مشيرة إلى أنه بعد ردود الفعل على دورها عقب عرض "الهيبة - الرد"، وتصدر اسمها الترند، هاتفها وهنأها بنجاحها.

وأكدت الفنانة القديرة أن الآراء التي رأت أنها بمثابة العامل الأكبر في نجاح المسلسل، كان تسعدها، موضحة أن بطل العمل تيم حسن يعلم أن هناك آراء مختلفة ويتقبل ذلك بصدر رحب، وكان سعيدا لنجاحها، مضيفة: "أنا بتمتع بالثناء اللي سمعته".

منى واصف ترحب بالمشاركة في الفيلم المستوحى من "الهيبة"

منى واصف أكدت أيضًا أنها تتمنى المشاركة في الفيلم الذي يتم التجهيز له حاليا والمستوحى من المسلسل، وذلك بعد إعجابها بالفكرة وحبًا في الشركة المنتجة والمخرج سامر البرقاوي، مشيرة إلى أنها لم تهتم بفكرة مساحة الدور سواء كان كبيرا أو صغيرا، لكنها تهتم بقيمته.

وكان فريق عمل مسلسل "الهيبة" قد كشف عن مفاجأة مؤخرًا وهي تقديم فيلم سينمائي يلخص قصة وأحداث المسلسل منذ بدايته، ولكنه لم يتم الاستقرار على تفاصيل الفيلم بعد.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الهيبة- الرد" يشارك في بطولته بجانب تيم حسن ومنى واصف كل من ديمة قندلفت وعادل كرم ومن إخراج سامر البرقاوي وتأليف ورشة عمل يُشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة.