متحف اللوفر أبو ظبى يعرض فيلما عن تاريخه بـ 3 لغات

أعلن متحف اللوفر أبوظبى عن إطلاق فيلمه القصير الأول بعنوان "نبض الزمان"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لافتتاحه فى 11 نوفمبر 2020م، وتمتد هذه الرحلة السمعية البصرية على مدى 40 دقيقة، وهى تعتبر أول فيلم قصير من إنتاج متحف اللوفر أبوظبى، الذى يسرد قصة الإنسانية من خلال رحلة لاستكشاف الأعمال الفنية من مجموعة المتحف الفنية.

يأخذ الفيلم، من خلال السرد والتصوير والتأليف الموسيقى المشاهدين فى رحلة عبر 12 فصلاً من قاعات عرض المتحف، لاستكشاف تاريخ الإبداع البشرى من خلال مجموعة مختارة من 15 عملاً فنياً، لتسليط الضوء على لقاء الثقافات من عصور ما قبل التاريخ إلى عصرنا الحالى.

وسيكون العرض الأول للفيلم عبر قناة المتحف على موقع يوتيوب فى 11 نوفمبر 2020 فى تمام الساعة السابعة مساءً باللغة العربية والثامنة مساءً بالإنجليزية والتاسعة مساءً بالفرنسية بتوقيت الإمارات.

ويتوفرالفيلم بثلاث لغات بأصوات ثلاثة مشاهير هم: باللغة العربية الممثل والمنتج ومقدم البرامج الإماراتى سعود الكعبى، المعروف بدوره فى فيلم "دار الحى"، وبالإنجليزية الممثل والكاتب والمخرج السينمائى الإنجليزى شارلز دانس، الذى اشتهر بلعب دور تيوين لانيستر فى مسلسل "صراع العروش"، وبالفرنسية الممثلة الفرنسية السويسرية إيرين جيكوب التى اشتهرت بدورها فى فيلم "ثلاثية الألوان: أحمر" (1994).

يذكر أن الابتكار الصوتى من تصميم ألكسندر بلانك، منتج الإذاعة الفرنسية الثقافية الوطنية "فرانس كولتور" والفائز مرتين بجائزة "برى إيطاليا" الدولية فى الإذاعة والتلفزيون وأنطوان ريتشارد الحائز على نفس الجائزة، أما السيناريو، فهو من كتابة المؤلف والكاتب المسرحى الفرنسى ستيفان ميشاكا، والموسيقى الأصلية للملحن الفرنسى جوناثان مورالى (سيد ماترز)، وعمل على إخراج الفيلم محمد صومجى من استوديو "سيينج ثنجز" بدبي.

وسيكون الفيلم القصير متاحاً للمشاهدة مجاناً عبر الموقع الإلكترونى لمتحف اللوفر أبوظبى بثلاث لغات ابتداءً من تاريخ 12 نوفمبر.

وتشمل الأعمال الفنية التى يسلط الفيلم الضوء عليها: تمثال ضخم ذو رأسين من عين غزال فى الأردن (6500 ق.م.) معار من دائرة الآثار الأردنية، والذى يتيح لنا إدراك النظرة التى رأى أسلافنا أنفسهم من خلالها، كما يبين الفيلم القواسم المشتركة بين الثقافات التى يمكن اكتشافها فى الأعمال الفنية التى تضمها مجموعة متحف اللوفر أبوظبى، مثل تمثال رجل يدعى "الخطيب" يرتدى ثوب التوغة الرومانى من إيطاليا (100-150 م) وبوذاسف، وسيط بين بوذا وأتباعه من إمبراطورية كوشان، باكستان، منطقة غاندهارا، تخت بهائى أو سهرى بهلول (100-300 م). إلى جانب ذلك يستعرض هذا الفيلم القصير التأثير المتبادل بين الشرق والغرب من خلال حوض نقش عليه اسم بونيفيليوس من شمال إيطاليا (حوالى 1300)، أيضاً من مجموعة المتحف الفنية.

يذكر أن فيلم "نبض الزمان" سيتوفر فى مرحلة لاحقة على شكل جولة سمعية على دليل الوسائط المتعددة الخاص بالمتحف بست لغات، يرويها الفنانون المذكورون أعلاه، بالإضافة إلى الممثلة لان كيو باللغة الصينية، والممثلة دينارا دروكاروفا باللغة الروسية، والممثل ستيفان كونارسكى بالألمانية، وسترافق هذه الجولة الزوار فى أرجاء المتحف من خلال تكنولوجيا مبتكرة تقوم على تحديد موقعهم فى المتحف وعلى بث مقاطع صوتية وموسيقية مخصصة لكل قاعة من قاعات العرض.

جدير بالذكر أن جولة "نبض الزمان" تأتى فى إطار برامج اللوفر أبوظبى الرقمية التى تهدف إلى تقديم طرق جديدة للتفاعل مع مجموعة المتحف الفنية، إما فى قاعات عرضه أو عبر موقعه الإلكترونى وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، ليروى لقاء الثقافات.

ومن أبرز هذه المبادرات الرقمية جولة "نحن لسنا وحدنا" مع مجموعة ساوندووك كوليكتيف، والقوائم الموسيقية المستوحاة من مجموعة المتحف الفنية والتى نتجت عن التعاون الوثيق بين اللوفر أبوظبى ومنصة أنغامى، فضلاً عن الجولات الافتراضية فى المعارض العالمية وإتاحة أبرز الأعمال الفنية فى المتحف للجمهور عبر موقعه الإلكترونى، والعديد من الأنشطة الخاصة بالعائلات والأطفال المتوفرة عبر تطبيق المتحف وموقعه الإلكترونى.