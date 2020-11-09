عزت العلايلي: عرضت رشوة على رجل فلاح أثناء تصوير فيلم السقا مات

كشف الفنان عزت العلايلي عن تعرضه لموقف محرج عند تصوير فيلم السقا مات مع المخرج يوسف شاهين ومطالبتي بضرورة نزول الساقية، وقال: "كنا بنصور في فصل الشتاء وطلبت من رجل فلاح بسيط ان ينزل الساقية ليكشف لي مدى عمقها وقمت بمنحه رشوة وكانت قيمتها جنيه".

وأضاف عزت، خلال ندوة على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي، أنه بعد دقائق قليلة وجدت المخرج يوسف شاهين يناديني ويستعجلني من أجل تصوير المشهد ووجدت الرجل الفلاح يرد لي الجنيه وقالي أنا مش نازل الماء ساقعة جدا.

وأوضح عزت أنه قدم المشهد بشكل طبيعي بعد ذلك ولكني وجدت يوسف شاهين يلقي على ببعض المواد المطهرة.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط إلغاء حفل الافتتاح نظرا للظروف الجو الطارئة والتي سادت الإسكندرية.