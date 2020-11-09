فن ومشاهير

عزت العلايلي: عرضت رشوة على رجل فلاح أثناء تصوير فيلم السقا مات

0 نشر
0 تبليغ

كشف الفنان عزت العلايلي عن تعرضه لموقف محرج عند تصوير فيلم السقا مات مع المخرج يوسف شاهين ومطالبتي بضرورة نزول الساقية، وقال: "كنا بنصور في فصل الشتاء وطلبت من رجل فلاح بسيط ان ينزل الساقية ليكشف لي مدى عمقها وقمت بمنحه رشوة وكانت قيمتها جنيه". 

وأضاف عزت، خلال ندوة على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي، أنه بعد دقائق قليلة وجدت المخرج يوسف شاهين يناديني ويستعجلني من أجل تصوير المشهد ووجدت الرجل الفلاح يرد لي الجنيه وقالي أنا مش نازل الماء ساقعة جدا. 
وأوضح عزت أنه قدم المشهد بشكل طبيعي بعد ذلك ولكني وجدت يوسف شاهين يلقي على ببعض المواد المطهرة. 

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط إلغاء حفل الافتتاح نظرا للظروف الجو الطارئة والتي سادت الإسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عزت العلايلي: عرضت رشوة على رجل فلاح أثناء تصوير فيلم السقا مات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا