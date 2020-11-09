عزت العلايلي: عرضت رشوة على رجل فلاح أثناء تصوير فيلم السقا مات

كشف الفنان عزت العلايلي عن تعرضه لموقف محرج عند تصوير فيلم السقا مات مع المخرج يوسف شاهين ومطالبتي بضرورة نزول الساقية، وقال: "كنا بنصور في فصل الشتاء وطلبت من رجل فلاح بسيط ان ينزل الساقية ليكشف لي مدى عمقها وقمت بمنحه رشوة وكانت قيمتها جنيه".
يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط إلغاء حفل الافتتاح نظرا للظروف الجو الطارئة والتي سادت الإسكندرية.
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