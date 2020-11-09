مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية لـ فايق عزب وميس حمدان ونشوى مصطفى

إصابة الفنان فايق عزب بمرض المارسا

كشف الناقد مجدي الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصابة الفنان فايق عزب بمرض مارسا.

وتابع "الطيب" الذي يخضع للعلاج من كورونا قائلا: فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصابًا بكورونا علمت، في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه "مارسا"، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية".

وقال: مع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، وهو مرض انتشر عام 2007 ، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تمامًا لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".

وأضاف: "في الغالب يتم انتقال العدوى البكتيرية بمرض مارسا عند دخول الأشخاص إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب.

إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

وقالت الفنانة ميس حمدان فى تصريح خاص لصدى البلد إنها سوف تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا المستجد غدا بعد خضوعها لكورس علاجي في المنزل.

وأضافت ميس حمدان إن حالتها الصحية مستقرة، باستثناء آلام بسيطة في الظهر.

وأكدت ميس حمدان أنها لم تدخل العزل في أي مستشفى، واكتفت بالبروتوكول العلاجي في منزلها، مع العزل بعيدا عن أفراد أسرتها.

تطورات الحالة الصحية لنشوى مصطفى بعد اصابتها بفيروس كورونا

أكد عبد الرحمن نجل الفنانة نشوى مصطفى، امس الأحد، تحسن واستقرار الحالة الصحية لوالدته داخل مستشفى العزل بالعجوزة.

كما أكد عبدالرحمن نجل الفنانة نشوى مصطفى تحسن واستقرار الحالة الصحية لوالدته داخل مستشفى العزل بالعجوزة.

وقال عبدالرحمن - فى تصريح له اليوم - "إنه بفضل الله ودعوات جمهور ومحبي الفنانة نشوى مصطفى وبفضل جهود أطباء وهيئة التمريض بمستشفى العجوزة أمى حالتها مستقرة.

كانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينة على حسابها الشخصى على موقع "فيسبوك"، ليتم نقلها إلى مستشفى العزل بالعجوزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالتها الصحية أثناء فترة العزل المنزلي.