عزت العلايلي يقدم موسما جديدا من مسرحية "أهلا يا بكوات"

كشف الفنان عزت العلايلي عن موقف تعرض له في فيلم السقا مات مع المخرج يوسف شاهين حيث طالبني بضرورة نزول الساقية وكنا نصور في فصل الشتاء وطالبت من رجل فلاح بسيط ان ينزل الساقية ليرى ليكشف لي مدى عمقها وقمت بمنحه رشوة وكانت قيمتها جنيه.

وأضاف عزت : بعد دقائق قليلة وجدت المخرج يوسف شاهين يناديني ويستعجلني من أجل تصوير المشهد ووجدت الرجل الفلاح يرد لي الجنيه وقالي أنا مش نازل الماء ساقعة جدا.

وأوضح عزت : قدمت المشهد بشكل طبيعي بعد ذلك ووجدت يوسف شاهين يلقي على ببعض المواد المطهرة.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قرر إلغاء حفل الافتتاح نظرا للظروف الجو الطارئة والتي سادت الإسكندرية.