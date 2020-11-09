عزت العلايلي لـ إيناس الدغيدي: هو انتوا ستات

وكشف الفنان عزت العلايلي، عن موقف تعرض له في فيلم السقا مات مع المخرج يوسف شاهين قائلا: " طالبني بضرورة نزول الساقية وكنا نصور في فصل الشتاء وطالبت رجل فلاح بسيط ان ينزل الساقية ليكشف لي مدى عمقها وقمت بمنحه رشوة وكانت قيمتها جنيه.

وأضاف عزت: " بعد دقائق قليلة وجدت المخرج يوسف شاهين يناديني ويستعجلني من أجل تصوير المشهد ووجدت الرجل الفلاح يرد لي الجنيه وقالي أنا مش نازل المية ساقعة جدا".

وأوضح عزت : "وقدمت المشهد بشكل طبيعي بعد ذلك ووجدت يوسف شاهين يلقي على ببعض المواد المطهرة".

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط ألغت حفل الافتتاح نظرا للظروف الجو الطارئة والتي سادت الإسكندرية.