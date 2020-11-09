اليوم.. مهرجان الإسكندرية يعيد عرض فيلم ”قابل للكسر”

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، فى دورته الـ 36، إعادة عرض فيلم الافتتاح المصرى "قابل للكسر" للفنانة حنان مطاوع، والذى يعرض فى مسابقة الأفلام الطويلة، اليوم الاثنين، فى تمام الساعة الخامسة مساء داخل القاعة الرئيسية.

وتدور قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، الشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.