تريند الفن| تعليق جريء من نبيل الحلفاوى على خسارة مرتضى منصور.. وعزت العلايلى لإيناس الدغيدى: هو أنتوا ستات

علق الفنان نبيل الحلفاوى على خروج النائب السابق ورئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، من السباق الانتخابي من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر".

وقال الحلفاوي من خلال تغريدته: "من المنطقي أن يربط جمهور الزمالك بين مصير النادي والنزاع القانوني بشأن قرارات اللجنة الأوليمبية لما له من تأثير على رئاسة النادي".

وأضاف الحلفاوي: "لكني لا أفهم الربط بين مصير النادي وعضوية مجلس النواب كل رؤساء الأندية (تقريبًا) بمن فيهم السابقون من رؤساء الزمالك لم يكونوا نوابًا".

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين في الساعات الماضية نستعرض أبرزها عبر التقرير الآتي:

إصابة الفنان فايق عزب بمرض المارسا



كشف الناقد مجدي الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصابة الفنان فايق عزب بمرض مارسا.

وتابع "الطيب" الذي يخضع للعلاج من كورونا قائلا: فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصابًا بكورونا علمت، في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه "مارسا"، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية".

وقال: مع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، وهو مرض انتشر عام 2007 ، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تمامًا لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".

مازح الفنان عزت العلايلي، المخرجة إيناس الدغيدي، قائلا لها: "هو أنتوا ستات" ردا عليها بعدما قالت له إنه يحب الستات، وجاء ذلك خلال ندوته بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، متابعا حديثه: "جيل إيناس الدغيدي ملايكة".

وكشف الفنان عزت العلايلي، عن موقف تعرض له في فيلم السقا مات مع المخرج يوسف شاهين قائلا: "طالبني بضرورة نزول الساقية وكنا نصور في فصل الشتاء وطالبت رجل فلاح بسيط ان ينزل الساقية ليكشف لي مدى عمقها وقمت بمنحه رشوة وكانت قيمتها جنيه.



يحتفل اليوم الفنان الأردني إياد نصار بعيد ميلاده الـ49 فهو من مواليد 1971 وصنع إياد نجوميته الحقيقية بالقاهرة مع بداية أول عمل فني له في الدراما المصرية بمسلسل "صرخة أنثى" عام 2007 وتألق فيه بشكل لافت للنظر.

وفى التقرير التالى نستعرض أبرز المعلومات عن إياد نصار على النحو التالي:

ولد إياد نصار في المملكة العربية السعودية

عمل في بداياته مدرسا إلزاميا في الأردن ثم اتجه للفن وعمل مساعد مخرج في العديد من المسلسلات الاردنية

انطلق مشواره الفني من خلال مسلسل "عرس الصقر".