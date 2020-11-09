نقاش وحوار مع يحيي الفخراني..أسامة هيكل يزور موقع تصوير مسلسل زركش بمدينة الإنتاج الإعلامي.. صور

زار أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الموقع الخاص بمسلسل نجيب زاهي زركش ، والتقى بأبطال وفريق العمل خلال التصوير الذي يقوم ببطولته الفنان الدكتور يحيى الفخراني ويشاركه البطولة الفنانة هالة فاخر والنجمة و أنوشكا وعدد من النجوم ،. والمسلسل من إخراج شادي الفخراني ، وتأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجي . وقد شاهد هيكل تصوير أحد مشاهد المسلسل ، ودار حوار بينه وبين الفنان يحيى الفخراني والفنانة هالة فاخر ومخرج العمل شادي الفخراني حول قصة المسلسل ومراحل تنفيذه. ، وطالب هيكل العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المسلسل وإخراجه بأفضل صورة ، وكذلك مختلف الأعمال التي يتم تنفيذها بالمدينة. يذكر أن المسلسل يتم تصوير معظم مشاهده حاليا بقصر ١ بحي جاردن سيتي بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة ، حيث تم عمل ديكورات ضخمة لإنتاج المسلسل.

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