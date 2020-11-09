نشرت الفنانة "بوسي شلبي" صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت الفنانة بوسي شلبي بجانب صورة لزوجها الراحل محمود عبد العزيز. وعلقت بوسي شلبي قائلة: "العشق". اقرأ أيضًا: وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم. كانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العشق.. بوسي شلبي تتذكر محمود عبد العزيز في أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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