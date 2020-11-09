فقد حاستيّ الشم والتذوق| آسر ياسين يثير جدل إصابته بـ كورونا

وظهر ياسين من خلال الفيديو وهو يأكل بصلة قائلا :" بتحرق بس ملهاش طعم شوية "

و علق آسر ياسين قائلا :" التحليل لسه مطلعش بس البصلة ملهاش طعم يبقى ايه "

ويذكر أن قال آسر ياسين فى تصريح خاص لصدى البلد: "الحمد لله .. شوية برد فقط.. لكن لمزيد من الاطمئنان عملت المسحة وان شاء الله النتيجة تبقي تمام".

أكد النجم آسر ياسين عضو لجنة تحكيم المسابقة الروائية الطويلة بالجونة السينمائي عن فخره بالمهرجان بعد انتهاء دورته الرابعة، موجها الشكر لوزارة الصحة على المجهود الكبير الذي بذلوه لضمان كل الاحتياطات الصحية اللازمة.

اثار الفنان آسر ياسين جدلا حول اصابته بفيروس كورونا حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام.

وأكد آسر ياسين أن المهرجانات العالمية عليها الاستفادة بتجربة مهرجان الجونة السينمائي الذي لا يقل عن أي محفل دولي.