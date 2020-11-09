اللي جي جمبري.. محمد رمضان يصدم جمهوره بـ لوك غريب

وظهر محمد رمضان في الفيديو بلوك جديد بعد صبغ شعره باللون الأصفر وعلق قائلا: "اللي راح بلطي واللي جي جمبري ????????#ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان".

وكان الفنان محمد رمضان، تصدر مؤشرات البحث جوجل بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".

ونشر محمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلق رمضان قائلا: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الاخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة". وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

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