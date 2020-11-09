أخبار الفن| آسر ياسين يثير الجدل حول إصابته بفيروس كورونا.. وسبب استبعاد حمدى أحمد من مسرحية ريا وسكينة

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

اثار الفنان آسر ياسين جدلا حول اصابته بفيروس كورونا حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام. وظهر ياسين من خلال الفيديو وهو يأكل بصلة قائلا :" بتحرق بس ملهاش طعم شوية "

و علق آسر ياسين قائلا :" التحليل لسه مطلعش بس البصلة ملهاش طعم يبقى إيه "

ويذكر أن قال آسر ياسين فى تصريح خاص لصدى البلد: "الحمد لله .. شوية برد فقط.. لكن لمزيد من الاطمئنان عملت المسحة وان شاء الله النتيجة تبقي تمام".

مازح الفنان عزت العلايلي، المخرجة ايناس الدغيدي، قائلا لها : "هو انتوا ستات" ردا عليها بعدما قالت له انه يحب الستات، وجاء ذلك خلال ندوته بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، متابعا حديثه: "جيل ايناس الدغيدي ملايكة".

وكشف الفنان عزت العلايلي، عن موقف تعرض له في فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين قائلا: " طالبني بضرورة نزول الساقية وكنا نصور في فصل الشتاء وطالبت رجل فلاح بسيط ان ينزل الساقية ليكشف لي مدى عمقها وقمت بمنحه رشوة وكانت قيمتها جنيه.

وأضاف عزت: " بعد دقائق قليلة وجدت المخرج يوسف شاهين يناديني ويستعجلني من أجل تصوير المشهد ووجدت الرجل الفلاح يرد لي الجنيه وقالي أنا مش نازل المية ساقعة جدا".

تحلّ اليوم 9 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل حمدي أحمد الذي ولد في عام 1933، والذي رحل عن دنيانا في شهر يناير من عام 2016.

لا يعلم كثيرون أن حمدي أحمد شارك في بطولة مسرحية "ريا وسكينة" التي لعبت بطولتها الفنانة شادية في العمل المسرحي الوحيد لها، وشاركتها البطولة الفنانة سهير البابلي.

كان الفنان حمدي أحمد يؤدي بها دور الشاويش عبدالعال، الدور الذي ظهر للشاشة بالفنان أحمد بدير، ووفقًا لرواية سمير خفاجي منتج المسرحية، فإنه أثناء عرض المسرحية في الكويت قام الجمهور الكويتي بالتصفيق الحاد للفنانة "شادية"، ما أوقف عرض المسرحية لدقائق، ما أغضب الفنان حمدي أحمد فقال لها "على إيه كل ده يا ست"، وهو الأمر الذي أغضب الفنانة شادية وطلبت تغيير حمدي أحمد وإلا ستترك المسرحية، فقاموا بتغيير حمدي أحمد بالفنان أحمد بدير، ليكون بدايته الفنية على خشبة المسرح، وهو نفس الأمر الذي قالته الفنانة سهير البابلي في برنامج "العاشرة مساء".

يواصل أحمد عز تصوير مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" في صربيا ويشاركه بتلك المشاهد هند صبري وإنجي المقدم وأحمد صلاح حسني ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لعدة أيام.

مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمدعز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار واخراج احمد علاء.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى عن عرض مسلسل هجمة مرتدة للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة.

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.