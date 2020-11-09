وكان الإعلامي وائل الابراشي أعلن قبل أيام في برنامجه، عن خبر اصابة الناقد مجدي الطيب بـ فيروس كورونا، ودخوله مستشفى العجوزة للعلاج.
ويعد الناقد مجدي الطيب أحد النقاد المصريين الذين يهتمون بالسينما الجزائرية واطلاعه عليها، وشغفه بالفن السابع بصفة عامة، وله عدة مقالات ومداخلات حول السينما الجزائرية في مصر والعالم العربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على سرير المرض.. أول ظهور للناقد الفني مجدي الطيب بعد الإصابة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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