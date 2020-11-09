على سرير المرض.. أول ظهور للناقد الفني مجدي الطيب بعد الإصابة بـ كورونا

نشر الناقد الفني الكبير مجدي الطيب، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها على أحد أسِرَّة المستشفيات، وهو يتلقى جلسة تنفس بالأكسجين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وكتب مجدي الطيب، في تعليقه على الصورة: « ومازالت المعركة مستمرة .. فيروس "كورونا" القاتل يبحث عن ثغرة للإجهاز علي .. والمقاومة على أشدها من جانبي.. ويبدو أن الأمر سينتهي مع صافرة "النهاية"».

وكان الإعلامي وائل الابراشي أعلن قبل أيام في برنامجه، عن خبر اصابة الناقد مجدي الطيب بـ فيروس كورونا، ودخوله مستشفى العجوزة للعلاج.

ويعد الناقد مجدي الطيب أحد النقاد المصريين الذين يهتمون بالسينما الجزائرية واطلاعه عليها، وشغفه بالفن السابع بصفة عامة، وله عدة مقالات ومداخلات حول السينما الجزائرية في مصر والعالم العربي.